Тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в Приморье, задержан подросток

«Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального СУСК Аврора Римская.
По подозрению в совершении тяжкого деяния сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Сейчас решается вопрос о принудительной госпитализации юноши в медицинское учреждение. Там он пройдёт судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты определили его вменяемость и способность осознавать содеянное.
На этом карательная машина не остановилась. Параллельно запущено расследование по факту халатности. Следователи намерены проверить деятельность должностных лиц из системы профилактики.
Цель надзорных органов — выяснить, как допустили случившееся и какие факторы подтолкнули несовершеннолетнего к столь жестокому шагу. Правовая оценка действиям ответственных чиновников будет дана в ходе предстоящих разбирательств.
Сопровождение дела осуществляют оперативники краевого УМВД. Общественность ждет ответов, почему предупредительные механизмы, призванные защищать детей, в данном случае не сработали.
Ранее в посёлке Писаревка (Гайский округ) Оренбургской области мужчина убил женщину и ранил её дочь. Подозреваемого объявили в розыск. Его мотивы устанавливаются.
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