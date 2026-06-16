Тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в Приморье, задержан подросток

По подозрению в совершении тяжкого деяния сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Сейчас решается вопрос о принудительной госпитализации юноши в медицинское учреждение. Там он пройдёт судебную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты определили его вменяемость и способность осознавать содеянное.