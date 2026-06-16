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Три человека погибли при крупном пожаре в Крыму

В Ялте после ликвидации возгорания в жилом многоквартирном здании нашли останки трёх людей, заявили в надзорном ведомстве Крыма.

В Ялте после ликвидации возгорания в жилом многоквартирном здании нашли останки трёх людей, заявили в надзорном ведомстве Крыма.

«В ходе разбора места пожара в одном из домов обнаружены останки трёх граждан. Сейчас их личности выясняются», — отмечается в заявлении прокуратуры.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.

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