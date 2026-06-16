Суд в Хабаровском крае приговорил мужчину к 23 годам за госизмену и теракт

В суде установлено, что с февраля по декабрь 2022 года фигурант установил контакт с представителями спецслужб Украины и передавал им сведения о расположении военных объектов, военной техники и другие данные. После этого мужчина, как отмечается, планировал поджог здания и похищение оружия.