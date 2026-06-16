В Чите за госизмену задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины

«По материалам УФСБ России по Забайкальскому краю за государственную измену задержан житель Читы. Установлено, что указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России», — говорится в сообщении.
Фигурант прошёл спецподготовку, его основной задачей был сбор и передача противнику сведений в отношении критически важных объектов, расположенных вблизи мест его пребывания, уточнили в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).