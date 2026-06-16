Суд взыскал 300 тысяч рублей за травму школьницы в Павлове

Павловский городской суд обязал выплатить школьнице 300 тысяч рублей компенсации морального вреда после инцидента, который произошел в стенах учебного заведения. Большую часть суммы — 210 тысяч рублей — суд взыскал со школы, еще по 30 тысяч рублей должны выплатить трое несовершеннолетних участников конфликта, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.