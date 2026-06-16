Молодой россиянин жестоко расправился с девушкой и ее соседкой

Трагическое событие случилось 12 октября 2025 года в подъезде одного из многоквартирных домов города Шелехова Иркутской области. Подросток, вооружившись ножом, пришел выяснять отношения с 14-летней девочкой. Во время ссоры он нанес ей смертельные удары. Когда на крики жертвы выбежала 23-летняя соседка, нападавший набросился и на нее. Обеих пострадавших экстренно доставили в больницу, однако медики не смогли спасти им жизни.