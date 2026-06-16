Молодой россиянин жестоко расправился с девушкой и ее соседкой

В Шелеховский районный суд передано дело о преступлении, совершенном 15-летним юношей. Он обвиняется в жестоком убийстве двух девушек, которое произошло в подъезде жилого дома. Эту информацию «Ленте.ру» предоставила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Первое слушание по данному делу назначено на 19 июня. Сегодня молодому человеку был продлен срок нахождения под стражей еще на полгода. В отношении него открыто уголовное производство по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за убийство двух человек.
Трагическое событие случилось 12 октября 2025 года в подъезде одного из многоквартирных домов города Шелехова Иркутской области. Подросток, вооружившись ножом, пришел выяснять отношения с 14-летней девочкой. Во время ссоры он нанес ей смертельные удары. Когда на крики жертвы выбежала 23-летняя соседка, нападавший набросился и на нее. Обеих пострадавших экстренно доставили в больницу, однако медики не смогли спасти им жизни.
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