В Оренбургской области задержали россиянина, работавшего на военную разведку Киева

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.
Установлено, что молодой человек в мессенджере Telegram «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами». В его средствах связи обнаружили переписку с куратором ГУР МО Украины, подтверждающую его помощь противнику.
Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ России вновь обратили внимание, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ФСБ предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.