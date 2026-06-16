В Оренбургской области задержали россиянина, работавшего на военную разведку Киева

В ФСБ России вновь обратили внимание, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ФСБ предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.