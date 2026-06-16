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В Оренбургской области задержали россиянина, работавшего на военную разведку Киева

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Оренбургской области россиянина, собиравшего данные об объектах критической инфраструктуры для военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: ФСБ РФ

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.

Установлено, что молодой человек в мессенджере Telegram «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию осуществил сбор сведений об объектах критически важной инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами». В его средствах связи обнаружили переписку с куратором ГУР МО Украины, подтверждающую его помощь противнику.

Следственным отделом УФСБ России по Оренбургской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России вновь обратили внимание, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ФСБ предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.