В Китае акула набросилась на посетителя океанариума во время шоу

Ранее в Сиднее на одном из городских пляжей произошло нападение акулы на отдыхающую. Пострадала 35-летняя женщина, которая отплыла на несколько десятков метров от берега, находясь при этом в пределах огороженной безопасной зоны для купания. Хищник атаковал внезапно, в результате чего женщина получила тяжёлые травмы конечностей.