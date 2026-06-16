ГАИ показала видео жуткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре

В субботу, 13 июня 2026 года, примерно в 22.15 36-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Рыжкова в Мозыре и сбил 25-летнюю женщину. Белоруска с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии женщину доставили в больницу с травмами.