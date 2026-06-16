ГАИ показала видео жуткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре. Подробности сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.
В субботу, 13 июня 2026 года, примерно в 22.15 36-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Рыжкова в Мозыре и сбил 25-летнюю женщину. Белоруска с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии женщину доставили в больницу с травмами.
ГАИ показала ДТП в Мозыре, где мотоциклист сбил женщину с коляской на переходе. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.
На видео видно, что вместе с ней была еще одна женщина с коляской, она, вероятнее всего, не пострадала.
Ранее ГАИ показала видео жуткого лобового ДТП двух автомобилей в Минске.
Кстати, ГАИ обнародовала решение по трассе в Минской области после 14 жестких ДТП.
А еще климатолог сказал, каким будет лето в Беларуси из-за погодного явления Эль-Ниньо.