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ГАИ показала видео жуткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре

ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жуткого ДТП, где мотоциклист сбил женщину с коляской в Мозыре. Подробности сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.

В субботу, 13 июня 2026 года, примерно в 22.15 36-летний водитель мотоцикла Honda ехал по улице Рыжкова в Мозыре и сбил 25-летнюю женщину. Белоруска с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии женщину доставили в больницу с травмами.

ГАИ показала ДТП в Мозыре, где мотоциклист сбил женщину с коляской на переходе. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Гомельской области.

На видео видно, что вместе с ней была еще одна женщина с коляской, она, вероятнее всего, не пострадала.

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