Июнь-2026 стал в Калининграде самым влажным первым месяцем лета с начала века

В Калининградской области июнь за две минувшие недели стал самым влажным первым месяцем лета с начала XXI века. Как сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления Калининградской области», только за понедельник, 15 июня, в Калининграде выпало 34 мм осадков, что, как уверяют синоптики, можно сравнить с половиной месячной нормы июня.