Июнь-2026 стал в Калининграде самым влажным первым месяцем лета с начала века

В Калининградской области июнь за две минувшие недели стал самым влажным первым месяцем лета с начала XXI века. Как сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления Калининградской области», только за понедельник, 15 июня, в Калининграде выпало 34 мм осадков, что, как уверяют синоптики, можно сравнить с половиной месячной нормы июня.
«Самые интенсивные ливни зафиксированы в Мамоново — там выпало 30 мм только за 12 часов, — отмечают эксперты. — На остальных метеостанциях региона выпало до 15−27 мм за сутки».
Всего за первую половину июня в Калининграде (данные метеостанции в Низовье) выпало 111 мм осадков, то есть 161% от месячной нормы.
«Этот июнь уже становится самым дождливым с начала 21 века (на метеостанции!), опережая 2024 год (108 мм) — последний раз такое количество осадков фиксировалось в 1998 году (119 мм)», — добавляют администраторы паблика.
Кроме того, минувший понедельник также стал самым холодным с начала июня, так как максимальная температура в Калининграде не превысила +15°С, а среднесуточная составила +12,3°С, что на 3,8°С ниже нормы.