Двое братьев украли питбайк у девушки в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали двух мужчин, которые украли питбайк у местной жительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. Добычу они прятали, но оперативники нашли и технику, и самих злоумышленников.