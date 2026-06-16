Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое братьев украли питбайк у девушки в Волгограде

Полиция Красноармейского района раскрыла кражу мототранспорта стоимостью 80 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали двух мужчин, которые украли питбайк у местной жительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. Добычу они прятали, но оперативники нашли и технику, и самих злоумышленников.

30 мая 2026 года в отдел полиции пришла 21-летняя волгоградка. Девушка рассказала, что неизвестные похитили ее мототранспортное средство, припаркованное возле дома. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Мужчины сознались в содеянном. Похищенный питбайк изъяли и скоро вернут законной владелице. По данному факту возбудили уголовное дело.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше