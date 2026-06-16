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Тело 12-летней девочки нашли на чердаке дома в Приморье, задержан подросток

Тело 12-летней девочки обнаружили на чердаке дома в Приморье, по подозрению в убийстве задержали подростка. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело 12-летней девочки обнаружили на чердаке дома в Приморье, по подозрению в убийстве задержали подростка. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в доме в поселке Врангель.

— Следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиями (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, — передает Telegram-канал ведомства.

Другой подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины. Следователи выясняют его мотивы.