В Подмосковье полиция задержала более 80 нелегальных мигрантов

По словам Петровой, все задержанные — выходцы из стран Средней и Центральной Азии. В Подольске рейды провели совместно с представителями добровольной народной дружины. В отношении 67 мигрантов составили протоколы за нарушение пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП). В Электростали в отношении 20 иностранцев составили 27 протоколов. Семеро приезжих привлечены сразу по двум статьям.