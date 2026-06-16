Сотрудники ФСБ задержали двух жителей России, работавших на спецслужбы Киева

Двух россиян, работавших на Киев, задержали в Оренбургской области и Забайкальском крае. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Первый злоумышленник собирал данные об объектах критической инфраструктуры для военной разведки Украины.
— ФСБ на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 года рождения, причастного к совершению государственной измены, — добавили в ЦОС ведомства.
У него также обнаружили переписку с куратором ГУР МО Украины, подтверждающую его помощь противнику.
Кроме того, агента Киева нашли в Чите. ФСБ задержала местного жителя, который прошел подготовку и собирал данные о критически важных объектах в регионе.
— Указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России, — цитирует заявление ТАСС.
11 июня ФСБ также предотвратила убийство сотрудника Министерства обороны России: его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ.