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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей России, работавших на спецслужбы Киева

Двух россиян, работавших на Киев, задержали в Оренбургской области и Забайкальском крае. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Двух россиян, работавших на Киев, задержали в Оренбургской области и Забайкальском крае. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Первый злоумышленник собирал данные об объектах критической инфраструктуры для военной разведки Украины.

— ФСБ на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 года рождения, причастного к совершению государственной измены, — добавили в ЦОС ведомства.

У него также обнаружили переписку с куратором ГУР МО Украины, подтверждающую его помощь противнику.

Кроме того, агента Киева нашли в Чите. ФСБ задержала местного жителя, который прошел подготовку и собирал данные о критически важных объектах в регионе.

— Указанное лицо было завербовано украинскими спецслужбами для участия в организации диверсионно-террористической деятельности на территории России, — цитирует заявление ТАСС.

11 июня ФСБ также предотвратила убийство сотрудника Министерства обороны России: его планировал ликвидировать иностранец, завербованный СБУ.