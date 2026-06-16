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Мошенники похитили у жительницы Арзамаса 380 тысяч рублей

Девушке позвонили из «службы безопасности банка».

Источник: Время

32-летняя жительница Арзамаса лишилась денег после отмены сомнительной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушке поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил ее в том, что на её банковском счету зафиксирована попытка списания денег. Для «отмены» транзакции и последующего «декларирования» финансов попросил перевести всю сумму на продиктованный номер.

Осознание совершённого обмана пришло только после того, как связь с лжесотрудником банка прервалась. Общая сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.

Кстати, жительницу Кузбасса осудили за хищение 1,5 млн рублей у туристов. Она предлагала туры в Египет и Таиланд, однако полностью организовать поездки она не планировала и часть средств присваивала себе, сообщает Сибдепо.