Мошенники похитили у жительницы Арзамаса 380 тысяч рублей

Девушке поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил ее в том, что на её банковском счету зафиксирована попытка списания денег. Для «отмены» транзакции и последующего «декларирования» финансов попросил перевести всю сумму на продиктованный номер.