В Камышине 18 человек госпитализированы после употребления роллов

Первые признаки заболевания у посетителей появились после 8 июня — сразу у нескольких клиентов, заказавших роллы в кафе и на доставку. Симптоматика у пострадавших оказалась схожей: высокая температура, сильная рвота, диарея и выраженные боли в животе. Среди госпитализированных есть дети — в больницу доставлены как минимум шестеро несовершеннолетних.