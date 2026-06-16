«Роснано»: прежняя система вознаграждений поощряла удобный промежуточный результат

В определенный период в «Роснано» была создана система вознаграждения и отчетного контура, которая слишком часто поощряла не устойчивый результат для акционера, а удобную промежуточную картину, рассказал в интервью «Ъ» управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.