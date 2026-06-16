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В Оренбургской области задержан россиянин, работавший на СБУ

Фигурант дела самостоятельно вышел на контакт с украинскими спецслужбами через Telegram.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России задержала россиянина в Оренбургской области за сбор данных об объектах критической инфраструктуры для разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отмечается в сообщении от ФСБ.

Злоумышленник через Telegram связался с представителем ГУР Минобороны Украины, собирал данные о критически важной инфраструктуре для ударов беспилотниками.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ в Ярославской области задержала мужчину. Он готовился совершить теракт по указке украинских спецслужб на ЖД.