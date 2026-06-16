Умные камеры на вокзале «Пермь-2» помогли задержать рецидивистку из Удмуртии

На это время осужденную поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции Удмуртии, где она была должна периодически являться и отмечаться. В апреле 2026 года она скрылась от контроля и перестала проживать по месту регистрации. Беглянку с 1 июня объявили в федеральный розыск.