В Самарской области суд вынес приговор по делу о поджоге тепловоза

По версии следствия, фигурант совершил поджог локомотива, выполняя инструкции, полученные через интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ оперативно установили и задержали подозреваемого. На допросе он подтвердил свою причастность к преступлению.