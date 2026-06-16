В Самарской области суд вынес приговор по делу о поджоге тепловоза

По версии следствия, фигурант совершил поджог локомотива, выполняя инструкции, полученные через интернет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ оперативно установили и задержали подозреваемого. На допросе он подтвердил свою причастность к преступлению.
Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу: адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.