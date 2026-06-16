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Движение транспорта в Капотне ограничили после атаки дрона на НПЗ

Движение транспорта в районе Капотни было перекрыто после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Мострансавто». Автобусы маршрута № 305 идут в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: «1-й квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова».

Движение транспорта в районе Капотни было перекрыто после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Мострансавто». Автобусы маршрута № 305 идут в объезд по улице Верхние Поля. Временно отменены остановки: «1-й квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова».

Городской департамент транспорта уточнил, что движение временно закрыто:

на съезде с внутренней стороны МКАД на улицу Капотня,

на съезде с внутренней и внешней сторон МКАД на улицу Верхние Поля,

на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская,

на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что МНПЗ был поврежден при атаке дрона. По данным МЧС, возгорание локализовано. Согласно официальным сообщениям, никто не пострадал. С начала суток на подлете к Москве сбили 60 дронов. В столичных аэропортах вводились ограничения.

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