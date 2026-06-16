Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на семейном отдыхе в Костанайской области: найдены тела дедушки и внука

В Костанайской области завершены поисково-спасательные работы на реке Тобол. Обнаружены тела утонувших дедушки и внука, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: Nur.kz

В ходе поисково-спасательных работ 16 июня сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из воды тело ребенка 2020 года рождения. Тело было найдено на расстоянии примерно 1,5 км ниже по течению от места происшествия.

Также при участии оперативно-спасательного отряда и волонтеров было обнаружено и извлечено тело мужчины 1967 года рождения. Тело мужчины было найдено примерно в 5 км ниже по течению реки.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы ДЧС Костанайской области, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов, а также волонтерские группы и местные жители.