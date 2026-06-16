Трагедия на семейном отдыхе в Костанайской области: найдены тела дедушки и внука

В ходе поисково-спасательных работ 16 июня сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области обнаружили и извлекли из воды тело ребенка 2020 года рождения. Тело было найдено на расстоянии примерно 1,5 км ниже по течению от места происшествия.
Также при участии оперативно-спасательного отряда и волонтеров было обнаружено и извлечено тело мужчины 1967 года рождения. Тело мужчины было найдено примерно в 5 км ниже по течению реки.
В поисково-спасательных работах были задействованы силы ДЧС Костанайской области, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов, а также волонтерские группы и местные жители.