Российский блогер обманула своих подписчиков на 130 миллионов рублей

Улановой и её супругу предъявлены обвинения по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, которое причинило значительный ущерб, было совершено в крупном размере и организованной группой. В настоящее время блогер находится под стражей. Дело уже направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.