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Российский блогер обманула своих подписчиков на 130 миллионов рублей

На Урале блогер Екатерина Уланова вместе с мужем Алексеем стала фигуранткой дела о хищении более 130,7 миллиона рублей.

На Урале блогер Екатерина Уланова вместе с мужем Алексеем стала фигуранткой дела о хищении более 130,7 миллиона рублей. По версии следствия, от их действий пострадали 246 человек. Эту информацию распространило ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Улановой и её супругу предъявлены обвинения по частям 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, которое причинило значительный ущерб, было совершено в крупном размере и организованной группой. В настоящее время блогер находится под стражей. Дело уже направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Как установили правоохранители, начиная с декабря 2021 года женщина размещала неправдивые объявления о продаже товаров по заниженным ценам. При этом оплаченные покупки не доставлялись клиентам. В итоге 246 человек лишились в общей сложности более 130,7 миллиона рублей.

Россиянам рассказали о возможности компенсации за затопленное авто.