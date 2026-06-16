Мошенники обманули школьника из Москвы и получили 4,8 миллиона рублей

Аферисты связались с парнем по видеосвязи и увидели сейф в квартире. Подросток забрал оттуда деньги, после чего встретился с курьером мошенников и передал ему средства. Злоумышленника задержали в Зеленограде. Подозреваемый признался, что конвертировал деньги в криптовалюту и отправил кураторам. В отношении курьера аферистов возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.