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В Прикамье на месте участков для земледелия незаконно организовали карьер

Добычу полезных ископаемых пресекла прокуратура Большесосновского района.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Большесосновского района выявила факт несанкционированной добычи полезных ископаемых на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Предназначенные исключительно для ведения личного подсобного хозяйства находятся в частной собственности.

Вместо выращивания сельскохозяйственных культур собственники развернули нелегальные земляные работы. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку точным объемам извлеченной породы и установит размер нанесенного ущерба окружающей среде и плодородному слою почвы.

По итогам проверки надзорный орган примет меры прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных земель.

«Виновных лиц привлекут к ответственности», — сообщила Прокуратура Пермского края.