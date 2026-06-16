В Прикамье на месте участков для земледелия незаконно организовали карьер

Прокуратура Большесосновского района выявила факт несанкционированной добычи полезных ископаемых на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Предназначенные исключительно для ведения личного подсобного хозяйства находятся в частной собственности.
Вместо выращивания сельскохозяйственных культур собственники развернули нелегальные земляные работы. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку точным объемам извлеченной породы и установит размер нанесенного ущерба окружающей среде и плодородному слою почвы.
По итогам проверки надзорный орган примет меры прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных земель.
«Виновных лиц привлекут к ответственности», — сообщила Прокуратура Пермского края.