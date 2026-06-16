Врачи вытащили из шеи нижегородки осколок стекла

Врачи НОКБ им. Семашко в Нижнем Новгороде извлекли из шеи пациентки незаметный на первый взгляд кусок стекла. Об этом рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Нижегородка споткнулась и упала на стекло парника, однако не заметила серьезных повреждений на теле сразу после падения. При этом у нее начала болеть шея — это продолжалось около трех дней.
В результате женщину на карете скорой помощи доставили в НОКБ им. Семашко. Компьютерная томография показала, что в шее у пациентки застрял осколок стекла. Он оказался рядом с жизненно важными структурами спинного мозга.
Нейрохирурги и травматологи смогли ювелирно извлечь инородное тело. Также пациентке провели частичную резекцию дужек шейного позвонка и пластику твердой мозговой оболочки.
Сейчас женщина уже выписалась из больницы и хорошо себя чувствует.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские врачи извлекли из детей монету, батарейку и фрезу для маникюра.