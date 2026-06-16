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Встреча в кофейне обошлась актюбинке в 400 тыс. тенге

Жительница Актобе стала жертвой мошенничества под предлогом помощи в получении государственного гранта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В полицию обратилась 35-летняя жительница Актобе с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в апреле текущего года знакомая пообещала за денежное вознаграждение помочь ей получить грант по государственной программе. Доверившись этим обещаниям, женщина передала знакомой 400 тысяч тенге.

Однако обещанная помощь не была оказана, а деньги заявительница так и не получила обратно. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили 32-летнюю подозреваемую, которую доставили в отдел полиции.

Предварительно установлено, что полученные деньги подозреваемая потратила на личные нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование, осуществляются необходимые следственные действия.