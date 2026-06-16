Встреча в кофейне обошлась актюбинке в 400 тыс. тенге

В полицию обратилась 35-летняя жительница Актобе с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в апреле текущего года знакомая пообещала за денежное вознаграждение помочь ей получить грант по государственной программе. Доверившись этим обещаниям, женщина передала знакомой 400 тысяч тенге.