Встреча в кофейне обошлась актюбинке в 400 тыс. тенге

В полицию обратилась 35-летняя жительница Актобе с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в апреле текущего года знакомая пообещала за денежное вознаграждение помочь ей получить грант по государственной программе. Доверившись этим обещаниям, женщина передала знакомой 400 тысяч тенге.
Однако обещанная помощь не была оказана, а деньги заявительница так и не получила обратно. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили 32-летнюю подозреваемую, которую доставили в отдел полиции.
Предварительно установлено, что полученные деньги подозреваемая потратила на личные нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование, осуществляются необходимые следственные действия.