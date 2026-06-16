Молодого россиянина задержали за работу на украинскую разведку

Как установило следствие, молодой человек самостоятельно вышел на связь с представителями военной разведки Украины через мессенджер Telegram. Выполняя их указания, он занимался сбором сведений о расположении стратегически важных объектов инфраструктуры. Собранная информация планировалась к использованию для последующих атак с применением беспилотных летательных аппаратов.