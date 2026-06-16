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В Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Красноармейском районе потушен пожар, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. К тушению привлекли 63 человека и 21 единицу техники.

На нефтебазе в Красноармейском районе потушен пожар, начавшийся после атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. К тушению привлекли 63 человека и 21 единицу техники.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской произошел сегодня ночью. Из-за атаки беспилотников была перекрыта трасса между станицей и хутором Трудобеликовским. В регионе за последние несколько месяцев неоднократно загорались нефтебазы. Из-за этого кубанская сеть АЗС PNB установила ограничения по продаже топлива.

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