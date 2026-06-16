«Фонтанка»: подростки совершили 15 поджогов в Ленобласти с начала 2026 года

За весь 2025 год таких случаев зафиксировано 14. В 2024 году — восемь, а в 2023 — пять. Средний возраст поджигателей сократился с 15,5 лет в 2023 году до 13 лет в 2026 году. За первую половину года силовики задержали 18 несовершеннолетних.