Матери погибшего 34-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Константин родился 4 ноября 1990 года в Московской области, но позже вместе с семьей переехал в Лискинский район. Срочную армейскую службу он проходил в инженерных войсках, а в мирной жизни трудился в местном локомотивном депо. В 2023 году мужчина принял решение встать на защиту страны и добровольно подписал контракт с Минобороны РФ.