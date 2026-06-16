Что известно об атаках ВСУ на регионы ЦФО

В регионах Центрального федерального округа за сутки после атак ВСУ есть погибшие и пострадавшие. По данным глав субъектов и оперативных штабов на утро 16 июня, наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Брянской, Белгородской и Курской областях.
В Брянской области, по информации врио губернатора Егора Ковальчука, в Почепском районе погибли трое механизаторов. Удар пришелся по полю, принадлежащему предприятию, во время сельскохозяйственных работ.
В Белгородской области, как сообщили врио губернатора Александр Шуваев и оперштаб региона, ранения получили восемь человек. Пострадавшие есть в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Шесть человек продолжают лечение в больницах.
По данным белгородского оперштаба, за прошедшие сутки в регионе были сбиты 111 беспилотников различного типа. Четыре раза применялись артиллерия и авиация, еще четыре раза сбрасывались боеприпасы. Повреждены автомобили, дома и складские помещения.
В Белгородском округе атакам подверглись поселки Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, а также несколько сел. В муниципалитете повреждены автомобили, частные дома, хозпостройка и прицеп. В Валуйском округе в результате детонации беспилотника пострадала женщина, она лечится амбулаторно.
В Грайворонском округе в районе села Дорогощь при атаке FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. В Шебекинском округе в Шебекино при детонации FPV-дрона на остановке пострадали мужчина и женщина, оба в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. Также в округе ранения получили водитель ГАЗели и мужчина, обратившийся за помощью после атаки дрона в Новой Таволжанке.
Курский губернатор Александр Хинштейн сообщил о двух раненых в Рыльском районе. У 49-летнего мужчины диагностированы сочетанные осколочные ранения груди, живота, предплечья и кисти, перелом пальцев кисти и проникающее ранение живота. Его госпитализировали. Еще один пострадавший, 64-летний мужчина, получил акубаротравму и будет лечиться амбулаторно.
В Курской области за сутки, по данным региональных властей, сбиты 108 беспилотников различного типа. Артиллерия применялась 100 раз, еще 11 раз сбрасывались боеприпасы. В регионе повреждены автомобили и дом, также нарушалось электроснабжение в восьми населенных пунктах.
В Тверской области, по словам врио губернатора Виталия Королева, в Ржевском округе обломки беспилотника упали на частный дом. Находившаяся внутри женщина не пострадала, здание получило повреждения.
В Воронежской области, как сообщил губернатор Александр Гусев, незначительные повреждения получил легковой автомобиль.
По данным Минобороны РФ, с 15 по 16 июня в регионах России уничтожены 246 БПЛА самолетного типа. Детальную сводку по субъектам ведомство не приводило.
По информации глав регионов и оперштабов, в Брянской области уничтожены 53 беспилотника, в Воронежской — 20, в Калужской — девять, в Тульской — пять, в Орловской — три, в Смоленской и Рязанской — по одному. Также БПЛА были уничтожены в Тамбовской области, их число не называлось.
Власти Тульской, Калужской, Смоленской, Рязанской и Орловской областей сообщили, что пострадавших и разрушений нет.