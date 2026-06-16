Что известно об атаках ВСУ на регионы ЦФО

В Грайворонском округе в районе села Дорогощь при атаке FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. В Шебекинском округе в Шебекино при детонации FPV-дрона на остановке пострадали мужчина и женщина, оба в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу. Также в округе ранения получили водитель ГАЗели и мужчина, обратившийся за помощью после атаки дрона в Новой Таволжанке.