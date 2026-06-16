В Волгограде осудили мужчину, обокравшего раненого участника СВО

Ранее судимый Дмитрий Дубков встретил возле магазина военнослужащего. Боец получил ранение в зоне СВО и проходил лечение в Волгограде. Мужчина передвигался в инвалидной коляске и попросил прохожего помочь снять с карты 10 тысяч рублей. Дубков согласился и получил от бойца банковскую карту вместе с пин-кодом. Вместо обещанных 10 тысяч Дубков обналичил 280 тысяч рублей. Из них он отдал потерпевшему только 10 тысяч и вернул карту, а 270 тысяч присвоил себе.