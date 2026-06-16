Завхоз поликлиники брал взятки ради ставок в онлайн-казино

Там уточнили, что игромания толкнула мужчину на взяточничество и подлог.
Согласно материалам следствия, фигурант, который занимал должность заведующего хозяйством поликлиники, разработал преступную схему по манипуляции государственными закупками. На это решение его толкнули огромные долги, которые он заработал, делая ставки в онлайн-казино.
«Используя свои служебные полномочия, фигурант обеспечивал победу в тендерах конкретной коммерческой организации», — пояснила официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Татьяна Серебрякова.
Завхоз применял так называемый «фильтр одного дня»: по его указанию объявление о тендере на госзакупки размещалось в интернете всего на сутки. По этой причине конкретная коммерческая организация, которую завхоз заранее предупреждал о тендере, беспрепятственно выигрывала конкурс в то время, как сторонние исполнители даже не успевали подать заявки.
Также завхоз безоговорочно подписывал акты невыполненных или выполненных ненадлежащим образом работ, отметила Серебрякова. За помощь и содействие фигурант требовал от фирмы по три тысячи рублей за каждую сделку.
Полученные деньги мужчина тратил на продукты, погашение кредитов и новые ставки в казино.
Злоумышленника задержали во время очередной передачи денег, которая происходила скрытно, через рукопожатия во дворе одного из жилых домов. В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия мужчина признался, что на должностной подлог и взятки его толкнула игровая зависимость. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, была проведена судебная психиатрическая экспертиза.
«Эксперты установили наличие у мужчины психического расстройства (заболевания) в форме патологической склонности к азартным играм», — рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области.
При этом, по информации судебных экспертов, мужчина был признан вменяемым, мог осознавать противоправность своих действий и руководить ими.
Суд вынес приговор завхозу-игроману: четыре года «химии» и штраф в размере 12 тысяч рублей.
В ГКСЭ отметили, что игровая зависимость является серьезным заболеванием и требует медицинской помощи, но в уголовно-правовом смысле не освобождает от ответственности, если способность осознавать значение действий и руководить ими сохранялась.