Завхоз поликлиники брал взятки ради ставок в онлайн-казино

Завхоз применял так называемый «фильтр одного дня»: по его указанию объявление о тендере на госзакупки размещалось в интернете всего на сутки. По этой причине конкретная коммерческая организация, которую завхоз заранее предупреждал о тендере, беспрепятственно выигрывала конкурс в то время, как сторонние исполнители даже не успевали подать заявки.