В Челябинской области нашли трёх женщин, которых искали с начала мая

С заявлением об исчезновении близких в органы внутренних дел обратилась родственница семьи. Женщина рассказала, что долгое время не может связаться с родными и не знает, где они находятся.
В розыск были объявлены 13-летняя девочка и две её взрослые родственницы. Информация о пропавших была распространена в СМИ и социальных сетях. Жителей региона просили сообщать любую информацию, которая могла бы помочь в поисках.
По данным СМИ, первыми тревогу забили сотрудники школы, где учится девочка. Когда школьница перестала появляться на занятиях, педагоги попытались связаться с семьёй. Не получив ответа, они обратились к родственникам, однако те также ничего не знали о местонахождении женщин и ребёнка. После этого информация была передана в полицию и поисковым отрядам.
Правоохранители проверяли различные версии и отрабатывали информацию о возможном пребывании семьи за пределами Челябинской области. В результате сотрудники полиции Магнитогорска установили, что семья находится в Екатеринбурге, где у неё имеется собственное жильё.
По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении женщин и ребёнка совершено не было.