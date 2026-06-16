В Челябинской области нашли трёх женщин, которых искали с начала мая

По данным СМИ, первыми тревогу забили сотрудники школы, где учится девочка. Когда школьница перестала появляться на занятиях, педагоги попытались связаться с семьёй. Не получив ответа, они обратились к родственникам, однако те также ничего не знали о местонахождении женщин и ребёнка. После этого информация была передана в полицию и поисковым отрядам.