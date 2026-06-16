«Алмаз» задержал четырех белорусов, незаконно наследовавших квартиры в Москве

Как было установлено, ранее неоднократно судимый (в том числе за разбои, изнасилование, грабежи) 59-летний уроженец Минской области вышел из мест лишения свободы и уехал в Россию. В указанной стране он отбыл наказание за кражу в особо крупном размере, а затем, используя свои криминальные связи, собрал вокруг себя «единомышленников».