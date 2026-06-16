«Алмаз» задержал четырех белорусов, незаконно наследовавших квартиры в Москве. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудниками 2-го управления ГУБОПиК МВД при взаимодействии с коллегами из России, а также органами следствия была раскрыта международная преступная организация.
Как было установлено, ранее неоднократно судимый (в том числе за разбои, изнасилование, грабежи) 59-летний уроженец Минской области вышел из мест лишения свободы и уехал в Россию. В указанной стране он отбыл наказание за кражу в особо крупном размере, а затем, используя свои криминальные связи, собрал вокруг себя «единомышленников».
Изначально сообщники начали изготавливать фальшивые печати, штампы, документы. Все производилось в Беларуси и курьером передавалось покупателям в Российскую Федерацию.
«Позже подделки стали использовать на территории РФ для подтверждения вступления в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан», — привели подробности в МВД.
Целью фигурантов, уточняют в ведомстве, была дорогостоящая недвижимость в Москве. В качестве претендующих на жилье родственников выступали подставные лица.
Сообщники смогли завладеть четырьмя квартирами в Москве на общую сумму около 3,2 миллиона белорусских рублей. Однако продать их они не успели.
В Беларуси при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» были задержаны четверо фигурантов. Следователи завели уголовные дела за создание преступной организации либо участие в ней. По данной статье предусматривается наказание до 13 лет лишения свободы.
Кроме того, в России под стражу заключили остальных подельников, включая и лидера.
«Всего изобличены 16 участников криминальной структуры», — сказано в сообщении.