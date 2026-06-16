Два часа в ледяной воде с травмой ноги провёл приморец, упав в колодец ночью

Мужчина шёл по улице в три часа ночи. Он не заметил открытый колодец и провалился в него. В результате падения мужчина получил тяжёлую травму ноги — открытый вывих таранной кости.
Сустав вышел наружу, а рана оказалась сильно загрязнена, что могло привести к её инфицированию. Состояние мужчины усугублялось переохлаждением. По оценке врачей Владивостокской клинической больницы № 2, куда госпитализировали пациента, переохлаждение само по себе уже могло привести к летальному исходу, если бы мужчина пролежал в колодце дольше.
Перед операцией с пациентом работали реаниматологи. Они стабилизировали состояние пациента после переохлаждения. Затем мужчину перевели в травматологическое отделение. Там операционная бригада обработала рану, вправила вывих и установила аппарат Илизарова.
Аппарат для наружной фиксации кости мужчине придётся носить не менее 10 недель. Пациент чувствует себя хорошо. Однако он остаётся в больнице под наблюдением травматологов-ортопедов.
Врачи «тысячекоечной» больницы напоминают о необходимости соблюдать осторожность на улице в ночное время.