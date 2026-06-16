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Стало трудно дышать, немели руки и ноги: В горах Сочи спасли москвичку с панической атакой

28-летнюю туристку из Москвы с панической атакой спасли в горах Сочи.

Источник: ЮРПСО МЧС России

28-летней туристке из Москвы потребовалась помощь спасателей в Сочи. Во время спуска от Орлиных скал к Агурским водопадам у девушки началась паническая атака. Ей стало трудно дышать, а в руках и ногах появилась сильная слабость и онемение. Самостоятельно продолжать путь она не могла.

Успешную операцию по эвакуации туристки из Агурского ущелья провели сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно со специалистами городской Службы спасения Сочи.

Оперативно прибывшие на место спасатели помогли москвичке и ее подруге добраться до смотровой площадки рекреационного объекта «Орлиные скалы». Оттуда на служебном внедорожнике МЧС девушек вывезли из леса в городскую черту.

«Там туристку передали врачам скорой помощи», — рассказали в ЮРПСО МЧС России.

Как призналась сама пострадавшая, подобные приступы случаются у нее не впервые. Обычно острая паническая реакция у девушки возникает на большой высоте, а также в узких или замкнутых пространствах.

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