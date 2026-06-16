В Прикамье водитель сбил опору ЛЭП и напал на энергетика

Заявления переданы в полицию. Компания будет добиваться привлечения нарушителя к ответственности. За оставление места ДТП с повреждением ЛЭП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток. За нападение на сотрудника энергокомпании — штраф, исправительные или принудительные работы.