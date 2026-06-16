В Прикамье водитель сбил опору ЛЭП и напал на энергетика

Водитель в Прикамье сбил опору ЛЭП, а потом напал на энергетика, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе «Россети Урал».
Инцидент произошёл в деревне Ботово Кунгурского округа. В результате ДТП жители остались без света. Прибывшая на место бригада энергетиков приступила к восстановительным работам, одновременно вызвав полицию.
Неподалёку нашли автомобиль без номеров с характерными повреждениями. Вскоре появился и водитель — он проявил агрессию и применил физическую силу к одному из сотрудников компании, находившемуся при исполнении обязанностей.
Заявления переданы в полицию. Компания будет добиваться привлечения нарушителя к ответственности. За оставление места ДТП с повреждением ЛЭП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток. За нападение на сотрудника энергокомпании — штраф, исправительные или принудительные работы.
Напомним, после урагана, который пронёсся по краю 28 мая энергетики несколько дней восстанавливали электричество.