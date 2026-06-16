Многодетный отец поджег дом с четырьмя малышами в Красноярском крае

Мужчина, раздосадованный поведением супруги или по каким-то другим причинам, решил сжечь принадлежащий ей дом. Зная, что в избе спят четверо его детей в возрасте от 5 до 10 лет, он облил горючей жидкостью стену деревянного строения и поджег ее. Когда пламя разгорелось, поджигатель скрылся.