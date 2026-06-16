Многодетный отец поджег дом с четырьмя малышами в Красноярском крае

Следователи установили причину воспламенения деревянного дома, который сгорел весной в Назаровском округе Красноярского края. Тогда в огне едва не погибли четверо детей. Как выяснилось, их хотел сжечь отец.
Подробностями расследования уголовного дела о покушении на убийство четырех малолетних, а также об уничтожении чужого имущества путем поджога поделились 16 июня в региональном управлении СК РФ.
По версии правоохранителей, в ночь на 2 мая в деревне Новая Сокса супружеская пара находилась в гостях у родственников-односельчан. Муж, недовольный отказом жены прекратить возлияния и вернуться домой, ушел один.
Мужчина, раздосадованный поведением супруги или по каким-то другим причинам, решил сжечь принадлежащий ей дом. Зная, что в избе спят четверо его детей в возрасте от 5 до 10 лет, он облил горючей жидкостью стену деревянного строения и поджег ее. Когда пламя разгорелось, поджигатель скрылся.
Детей вывел из горящего дома сосед, случайно заметивший пламя. Пострадавшие своевременно получили медицинскую помощь. Дом был полностью уничтожен огнем, рассказали в Следственном комитете.
К середине июня сотрудники ведомства установили факт поджога. Многодетный отец задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение.