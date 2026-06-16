Следственный комитет РФ начал проверку гибели подростка на ж/д путях в Прикамье

По предварительным данным, 15 июня 2026 года на 1412 км Свердловской железной дороги, вблизи деревни Хухрята Краснокамского электропоездом смертельно травмирован 10-летний подросток. Машинист пытался предотвратить наезд и применил экстренное торможение, однако мальчик был смертельно травмирован.