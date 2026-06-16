Подросток убил ребёнка: жуткое преступление расследуют в Приморье

12-летнюю девочку нашли мёртвой на чердаке дома в посёлке Врангель Находкинского городского округа. На трупе были видимые признаки насильственной смерти.
Подозреваемый в преступлении мальчик задержан при оперативном сопровождении сотрудников приморской полиции. Сейчас решается вопрос о переводе его в специализированное медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Экспертам предстоит выяснить, способен ли был подросток осознавать характер своих действий в момент совершения преступления, или же он был в невменяемом состоянии.
Убийство относится к особо тяжким преступлениям, уголовная ответственность за которые наступает с 14 лет. Мальчику грозит либо принудительное лечение, если судебный эксперт усомнится в его ментальном здоровье, либо спецшкола, но не воспитательная колония.
Возбуждено два уголовных дела: об убийстве малолетнего ребёнка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о халатности (статья 293 УК РФ). На халатность будут проверять должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за предотвращение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По данным УМВД по Приморскому краю, ни жертва, ни преступник не состояли на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В рамках дела об убийстве устанавливаются обстоятельства преступления и способствовавшие ему условия.
На днях в Приморье скончался ещё один 12-летний ребёнок — школьник из Уссурийска. Мать нашла его без признаков жизни утром в квартире. Предполагаемая причина смерти — злоупотребление вейпом. Продажа несовершеннолетним потребителям вейпов и других электронных устройств для потребления никотина в России запрещена. Точную причину смерти мальчика установит судмедэксперт.