Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородку оштрафовали на 100 тыс. рублей за падение наледи на детей

Подсудимая признала вину и компенсировала причинённый пострадавшим вред.

Нижегородский областной суд вынес решение по делу Ирины Кузнецовой — организатора мастер‑класса, признанной виновной в том, что с крыши здания на группу детей обрушилась наледь. Об этом сообщили в Нижегородской областном суде.

Женщину осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), назначив штраф в размере 100 тысяч рублей.

Инцидент случился в феврале 2026 года во дворе дома на улице Рождественской — во время занятия на несовершеннолетних упали снег и ледяные массы, в результате чего дети получили травмы. Кузнецова являлась собственником помещения, и суд установил, что она не организовала своевременную и надлежащую очистку кровли.

Подсудимая признала вину и компенсировала причинённый пострадавшим вред. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.