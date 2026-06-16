Нижегородку оштрафовали на 100 тыс. рублей за падение наледи на детей

Нижегородский областной суд вынес решение по делу Ирины Кузнецовой — организатора мастер‑класса, признанной виновной в том, что с крыши здания на группу детей обрушилась наледь. Об этом сообщили в Нижегородской областном суде.
Женщину осудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), назначив штраф в размере 100 тысяч рублей.
Инцидент случился в феврале 2026 года во дворе дома на улице Рождественской — во время занятия на несовершеннолетних упали снег и ледяные массы, в результате чего дети получили травмы. Кузнецова являлась собственником помещения, и суд установил, что она не организовала своевременную и надлежащую очистку кровли.
Подсудимая признала вину и компенсировала причинённый пострадавшим вред. На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу.