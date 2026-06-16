Нижегородку оштрафовали на 100 тыс. рублей за падение наледи на детей

Инцидент случился в феврале 2026 года во дворе дома на улице Рождественской — во время занятия на несовершеннолетних упали снег и ледяные массы, в результате чего дети получили травмы. Кузнецова являлась собственником помещения, и суд установил, что она не организовала своевременную и надлежащую очистку кровли.