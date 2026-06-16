На дачном участке в Красноярске нашли патрон от авиационной пушки

В красноярском микрорайоне Черемушки при проведении земляных работ дачник нашел боеприпас — 30-миллиметровый патрон от авиационной пушки. Как уточнили в краевой Росгвардии, опасный предмет находился в садоводческом товариществе по улице Даурская.