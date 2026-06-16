На дачном участке в Красноярске нашли патрон от авиационной пушки

В красноярском микрорайоне Черемушки при проведении земляных работ дачник нашел боеприпас — 30-миллиметровый патрон от авиационной пушки. Как уточнили в краевой Росгвардии, опасный предмет находился в садоводческом товариществе по улице Даурская.
На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН на транспорте «Заслон». Они забрали боеприпас на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее в деревне Каменка (в 150 километрах от Красноярска) уничтожили боевой артиллерийский снаряд. Его также обнаружили при проведении земляных работ.
Тем временем в Кемеровском районном суде, как пишет сайт VSE42.Ru, вынесли приговор 16-летнему подростку, который в ходе пьяной ссоры убил бабушку.