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На дачном участке в Красноярске нашли патрон от авиационной пушки

В Красноярском крае взрывотехники спецподразделения Росгвардии уничтожили патрон от авиационной пушки.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Черемушки при проведении земляных работ дачник нашел боеприпас — 30-миллиметровый патрон от авиационной пушки. Как уточнили в краевой Росгвардии, опасный предмет находился в садоводческом товариществе по улице Даурская.

На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН на транспорте «Заслон». Они забрали боеприпас на полигон и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее в деревне Каменка (в 150 километрах от Красноярска) уничтожили боевой артиллерийский снаряд. Его также обнаружили при проведении земляных работ.

Тем временем в Кемеровском районном суде, как пишет сайт VSE42.Ru, вынесли приговор 16-летнему подростку, который в ходе пьяной ссоры убил бабушку.