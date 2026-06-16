«КамАЗ» со взрывчаткой столкнулся с легковым авто в Акмолинской области: есть погибшие

Как сообщили в ДП Акмолинской области, 16 июня примерно в 07:00 на 231-м км автодороги Астана — Атбасар — Жаксы, вблизи села Бастау, произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Tracker 1996 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением мужчины 1973 года рождения.
В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и пассажирка 1978 года рождения", — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данному факту начато досудебное расследование.
Также в полиции добавили, что водитель «КамАЗа» имеет соответствующее разрешение на перевозку опасного груза. На момент происшествия в кабине находился охранник, ответственный за обеспечение безопасности.