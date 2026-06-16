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Огнеборцы спасли 59-летнего мужчину с пожара в Ковернинском районе

Огонь потушили на площади 70 квадратных метров.

Сегодня ночью, 16 июня, частный жилой дом вспыхнул в Ковернинском районе. Из горящего здания вызволили 59-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в деревне Большие Круты. На момент прибытия сотрудников МЧС по всей площади горела кровля жилого дома.

Внутри находился 59-летний мужчина, который не мог самостоятельно выбраться из-за пламени, преградившего ему путь. Пожарным удалось вынести его на улицу через окно. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, а от дальнейшей госпитализации он отказался.

Огонь потушили на площади 70 квадратных метров, никто не пострадал. Предположительно, пожар произошел из-за аварийной работы электросетей или оборудования.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что людей эвакуировали из Павловской ЦРБ из-за загоревшегося холодильника.

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