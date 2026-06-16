Студент из Башкирии лишился 8 миллионов рублей после общения с мошенниками

Всё началось с того, что бабушке студента позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он сообщил, что женщине должна быть вручена награда за погибшего сына, участвовавшего в СВО. Под этим предлогом её попросили сообщить номера СНИЛС. После этого она получила сообщение о том, что её данные попали в руки мошенников.