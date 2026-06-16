Студент из Башкирии лишился 8 миллионов рублей после общения с мошенниками

В Нефтекамске 19-летний студент стал жертвой аферистов и потерял 8 миллионов рублей. Об этом сообщил «Башинформ».
Всё началось с того, что бабушке студента позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он сообщил, что женщине должна быть вручена награда за погибшего сына, участвовавшего в СВО. Под этим предлогом её попросили сообщить номера СНИЛС. После этого она получила сообщение о том, что её данные попали в руки мошенников.
Не подозревая обмана, внук связался с указанным номером. Аферисты, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов, начали запугивать его, угрожая уголовной ответственностью за помощь недружественному государству. Они выяснили, что у родственников юноши есть денежные выплаты за погибшего участника СВО, и убедили его забрать эти средства у бабушки, дедушки и сестры, а затем передать курьеру.
После этого звонки не прекратились. Аферисты вынудили студента признаться, что у него самого есть часть выплат за отца, а у матери — накопления. Эти деньги также были переданы мошенникам. Общий ущерб составил 8 миллионов рублей.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, мошенники начали звонить родственникам пассажиров поездов под предлогом помощи.