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Нижегородец получит 9,5 лет колонии строгого режима за убийство знакомого

Апелляционная инстанция подтвердила обоснованность выводов нижестоящего суда, включая правовую оценку действий осуждённого и размер наказания.

Василий Клименко проведёт 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима за убийство знакомого. Такой приговор вынес Дивеевский межрайонный суд Нижегородской области 15 апреля 2026 года, а 15 июня 2026‑го Нижегородский областной суд рассмотрел апелляцию защиты и оставил решение без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

По данным суда, трагедия произошла во время совместного распития спиртных напитков: между Клименко и потерпевшим вспыхнул конфликт, после чего осуждённый нанёс мужчине ножевые ранения в область шеи — смерть наступила на месте.

Суд первой инстанции признал Клименко виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему не только лишение свободы, но и дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Апелляционная инстанция подтвердила обоснованность выводов нижестоящего суда, включая правовую оценку действий осуждённого и размер наказания. Определение вступило в силу сразу после оглашения.

Ранее нижегородку оштрафовали на 100 тыс. рублей за падение наледи на детей.