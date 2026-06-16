Нижегородец получит 9,5 лет колонии строгого режима за убийство знакомого

Суд первой инстанции признал Клименко виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему не только лишение свободы, но и дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Апелляционная инстанция подтвердила обоснованность выводов нижестоящего суда, включая правовую оценку действий осуждённого и размер наказания. Определение вступило в силу сразу после оглашения.