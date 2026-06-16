Поддельные документы, фиктивные браки, несуществующие владельцы. СК Беларуси обнародовал масштабную схему с незаконным вступлением в наследство

Чтобы реализовать задуманное, фигуранты в интернете опубликовали объявление о заработке. На него откликнулся 56-летний житель Гродно. Ему поручили приехать в Москву и предоставить фото для изготовления поддельного паспорта. Гродненец должен был выступить в роли владельца квартиры. Позже в схему добавили еще несколько лиц, которые выступали в качестве покупателей и последующих продавцов.