Поддельные документы, фиктивные браки, несуществующие владельцы. СК Беларуси обнародовал масштабную схему с незаконным вступлением в наследство

Главное следственное управление Следственного комитета республики установило обстоятельства совершения ряда особо тяжких преступлений международной организованной преступной группой. Фигуранты завладевали квартирами москвичей, используя фиктивные документы.
«Проведенный комплекс следственных действий позволил вскрыть разветвленную преступную сеть, в которую входило более 17 участников, действовавших на территории двух государств», — сказано в сообщении.
Злоумышленники искали умерших, пропавших без вести или же отсутствовавших длительное время жителей Москвы, у которых нет наследников. После этого они оформляли на себя право недвижимости по поддельным документам — фиктивные браки, мнимые сделки купли-продажи.
Согласно данным следствия, в 2021 году неоднократно судимый мужчина создал в России международную преступную организацию. Он координировал ее деятельность по подготовке и совершению преступлений. Кроме того, он формировал структурные подразделения в Беларуси и РФ.
Пытаясь расширить незаконную деятельность и нуждаясь в новых соучастниках, фигурант вовлек к нее своего 62-летнего знакомого из Брестской области, с которым ранее отбывал наказание. Ему мужчина передал полномочия по созданию в республике нижестоящего звена — организованной группы.
Как выяснили следователи, первой целью стала квартира умершей в 2020 году москвички. Сотрудница жилищно-эксплуатационного участка Москвы, которая входила в состав преступной организации, передала «руководителю» копии паспорта женщины, а также информацию о собственниках ее жилья. После этого мужчина поручил фигуранту в Беларуси изготовить поддельное свидетельство о браке, архивную справку из ЗАГСа, подобрать лицо для роли фиктивного супруга.
Житель Бреста взял у своей знакомой, которая ничего не знала о готовящемся преступлении, свидетельство о заключении брака и привлек своего 58-летнего знакомого, имевшего опыт в изготовлении поддельных штампов и печатей. Фигуранты изменили в нем данные, внеся подложные сведения.
«На роль “супруга” был выбран злоупотребляющий алкоголем сосед, добровольно предоставивший свой паспорт для внесения фальшивых оттисков», — сообщили в ведомстве.
После того, как были подготовлены документы, глава преступной организации распорядился подавать заявление об открытии наследства. Участники преступной группы неоднократно выезжали в Москву и Санкт Петербург. Они обращались к нотариусам, пытались восстановить сроки принятия наследства, предоставляя поддельные документы, в том числе и изготовленное ими же «решение суда» о признании права собственности.
Так как фигурантам нужно было найти другие варианты вступления в наследство, один из мужчин предложил своего знакомого врача, у которого были контакты лиц, занимавшихся недвижимостью в России и входивших в состав организованной группы. В этот период медработник начал координировать действия белорусской преступной группы.
«Именно на этом этапе произошла смена ролей: московский посредник получил фактический контроль над всей преступной структурой. Его осведомленность о рынке недвижимости и устойчивые связи сделали его ключевой фигурой, возглавившей международную преступную организацию», — привели подробности в СК.
Уже под руководством нового лица фигуранты вместе с российскими соучастниками предоставили в Московскую городскую нотариальную палату документы, в том числе и поддельные, для вступления в наследство, оформления прав на квартиру.
Вместе с этим участники преступной группы искали покупателей, обеспечивали доступ в жилье умершей, а также собирали данные о возможных банковских счетах женщины.
Но довести план до конца фигуранты не смогли — их задержали (подробнее мы писали здесь).
Как выяснили следователи, по указанной схеме преступники пытались завладеть квартирой умершего в 2024 году жителя Москвы. Они нашли подставную жену, сделали поддельное свидетельство о браке и архивные справки. Но нотариус приостановила действия, усомнившись в подлинности документов. Также она поставила в известность и законного наследника.
В этот момент российская группировка получила информацию про пустующую квартиру еще одного москвича, который на протяжении длительного времени отсутствовал в стране.
«Руководящее звено поручило привлечь подставных лиц, изготовить поддельные документы и подать их в государственные учреждения Москвы для регистрации перехода права собственности, а затем реализовать квартиру добросовестным приобретателям», — рассказали в ведомстве.
Чтобы реализовать задуманное, фигуранты в интернете опубликовали объявление о заработке. На него откликнулся 56-летний житель Гродно. Ему поручили приехать в Москву и предоставить фото для изготовления поддельного паспорта. Гродненец должен был выступить в роли владельца квартиры. Позже в схему добавили еще несколько лиц, которые выступали в качестве покупателей и последующих продавцов.
«Было изготовлено несколько поддельных договоров купли продажи, а после квартира была реализована ничего не подозревающим гражданам», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что фигуранты, которые находились на белорусской территории изготавливали удостоверения сотрудников федеральных служб, водительские удостоверения России и Украины, сертификаты, дипломы и другие документы.
Фигурантам были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси.
«Благодаря тесному и системному взаимодействию правоохранительных органов Республики Беларусь и Российской Федерации впервые была сформирована международная совместная следственно оперативная группа», — заметили в СК.
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