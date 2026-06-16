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В Воронеже и Нововоронеже из-за угрозы БПЛА прервали экзамены у девятиклассников

Учеников 55 пунктов ГИА экстренно увели в укрытия.

Источник: Комсомольская правда

Из-за угрозы прямого удара БПЛА властям пришлось экстренно прервать проведение Государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятых классов. Учеников из 54 экзаменационных пунктов в Воронеже и одного в Нововоронеже оперативно увели в безопасные укрытия. По правилам безопасности они будут находиться там до полного отбоя тревоги. Об этом власти сообщили утром 16 июня.

Сирены воздушной тревоги завыли в городах около 10:00. Губернатор Александр Гусев предупредил жителей об угрозе атаки и призвал всех немедленно зайти в помещения, отойти от окон, а при обнаружении БПЛА в небе — прятаться и звонить по номеру 112.

В Министерстве образования региона успокоили родителей и объяснили, что будет с экзаменами дальше:

— Если тревога продлится более двух часов, ГИА официально перенесут на другой день для всех. Если же отбой дадут раньше, школьники смогут вернуться в классы. Перед продолжением работы у каждого выпускника спросят про самочувствие: те, кто готов писать дальше, получат дополнительное время, а переволновавшиеся ученики смогут уйти домой и сдать экзамен в резервные дни.

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