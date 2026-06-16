В Воронеже и Нововоронеже из-за угрозы БПЛА прервали экзамены у девятиклассников

— Если тревога продлится более двух часов, ГИА официально перенесут на другой день для всех. Если же отбой дадут раньше, школьники смогут вернуться в классы. Перед продолжением работы у каждого выпускника спросят про самочувствие: те, кто готов писать дальше, получат дополнительное время, а переволновавшиеся ученики смогут уйти домой и сдать экзамен в резервные дни.